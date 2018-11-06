Специалисты не нашли проблем с датчиками "Союза" на космодроме Куру

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российские специалисты не обнаружили проблем с датчиками боковых блоков ракеты "Союз-СТ", которая проходит подготовку к запуску на космодроме Куру во Французской Гвиане, ее запуск состоится в ночь на среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

Запуск намечен на 3.47 мск 7 ноября. Ракета выведет на орбиту метеорологический космический аппарат MetOp-C.

"Ракета прошла проверку, дефектов не выявлено. Запуск состоится в ранее назначенное время", — сказал представитель "Роскосмоса".

Ранее глава аварийной комиссии "Роскосмоса" Олег Скоробогатов сообщал, что две уже собранные ракеты — на космодроме Куру и на Байконуре — разберут и перепроверят для исключения аварий, аналогичных той, что произошла 11 октября при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10".

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.