ЦЭНКИ вновь проводит тендер на страхование пуска "Союза" к МКС

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости/Прайм. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) снова проводит тендер на определение страховщика рисков при запуске ракеты "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" к Международной космической станции (МКС), следует из материалов на портале госзакупок.

Запуск запланирован на 16 ноября с космодрома Байконур. Это будет первый старт к МКС после аварии 11 октября.

Страховщика планируется определить 14 ноября по итогам открытого запроса предложений в электронной форме.

Страховая сумма по договору составляет 3,245 миллиарда рублей, в том числе подлимит в отношении прерванного зажигания в размере 100 миллионов рублей. Начальная (максимальная) стоимость контракта 259,6 миллиона рублей.

В октябре ЦЭНКИ уже проводил тендер на страхование данного пуска, тогда стартовая стоимость договора составляла 116,5 миллиона рублей. Однако ни один страховщик не подал заявку на участие в этой закупке.