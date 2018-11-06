Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия в рамках своей лунной программы планирует создать на поверхности естественного спутника Земли долгосрочную посещаемую базу и изучать Луну с помощью роботов-аватаров, сообщил РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны", — сказал глава Роскосмоса.

Он отметил, что эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их луной программы в 60-е и 70-е годы.

При этом глава Роскосмоса не уточнил, сколько времени может пройти с начала пилотируемых полетов на Луну (первая высадка российского космонавта запланирована на 2030 год) до создания полноценной базы.

Ранее Рогозин рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" планирует изучить возможность использования лунного грунта в качестве материала для 3D-печати деталей для ремонта космической техники прямо на Луне.

По его словам, "конструкции" будут представлять собой именно детали для ремонта космической техники, которая может выйти из строя на естественном спутнике Земли. "Плюс к этому будет возможность, как говорят в Академии наук, использования гелия-3 как основы для ракетного топлива", — добавил глава "Роскосмоса".