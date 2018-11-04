На "Союзе-ФГ" заменят датчики разделения блоков, сообщил источник

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Датчики, дающие команду на разделение, будут заменены на всех боковых блоках у ракеты "Союз-ФГ", которая должна стартовать с грузовым кораблём "Прогресс МC-10" с космодрома Байконур 16 ноября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Накануне из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" на Байконур выехала бригада специалистов, которая 5 ноября проведет на ракете "Союз-ФГ" демонтаж датчиков, выдающих команду на разделение блоков, и вместо них установит новые. Датчики располагаются в верхней части каждого из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя и при окончании работы первой ступени ракеты выдают команду на отделение блоков первой ступени от продолжающей полёт второй ступени", — рассказал собеседник агентства.

Ранее аварийная комиссия установила, что несрабатывание одного из датчиков привело к аварии при запуске ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблём "Союз МС-10" 11 октября. Комиссия поручила разобрать и перепроверить собранные на Байконуре и космодроме Куру две ракеты семейства "Союз".

Для этого на Байконуре от второй ступени ракеты "Союз-ФГ" отстыковали четыре блока первой ступени. Разборка проводилась, чтобы убедиться, что ракета была собрана без ошибок.

"После разборки ракеты оказалось, что к датчикам, имеющимся на установленной ракете, каких-либо претензий нет, но в качестве меры, повышающей надёжность пуска, их всё-таки решили заменить на новые, специально доставленные с завода", — сказал собеседник.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" запланирован на 21.14 мск 16 ноября. Грузовой корабль должен доставить на МКС более 2,5 тонн грузов различного назначения.