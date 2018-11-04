Выведенный на орбиту "Глонасс-М" включили в единый каталог Минобороны

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Специалисты центра контроля космического пространства Космических войск внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и спутнике "Глонасс-М". Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны.

Ракета "Союз-2.1б" с "Фрегатом" и этим спутником стартовала в субботу в 23.17 мск с космодрома "Плесецк".

"После выведения на орбиту космического аппарата Глонасс-М", запущенного 3 ноября с космодрома "Плесецк" ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б", и завершения операций по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на орбиту захоронения, офицеры центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах ("Глонасс-М" и "Фрегат") для принятия их на сопровождение наземными средствами главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС", — сообщили в ведомстве.

Главный каталог космических объектов — единая база данных о каждом космическом объекте искусственного происхождения на высотах от 120 до 50 тысяч километров. В нем содержится информация о 1,5 тысячи показателях каждого объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе и размере. Ежесуточно для поддержания каталога специалисты центра контроля космического пространства обрабатывают более 60 тысяч измерений.