Спутник "Глонасс-М" приняли на управление наземными средствами ВКС

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Спутник "Глонасс-М", запущенный с космодрома Плесецк, принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.

"Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк в субботу 3 ноября, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", — сообщили в ведомстве.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально.

"Это уже второй космический аппарат системы "Глонасс", выведенный на орбиту с космодрома Плесецк в 2018 году. Предыдущий запуск с северного космодрома боевой расчет Космических войск ВКС выполнил 17 июня этого года", — напомнили в Минобороны.

Выведенный на орбиту спутник пополнил состав российской глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс" и находится на этапе ввода в систему. Сейчас в составе орбитальной группировки "Глонасс" находятся 27 космических аппаратов, из которых один космический аппарат нового поколения "Глонасс-К" проходит летные испытания и один космический аппарат "Глонасс-М" находится на техническом обслуживании.

Этот запуск стал четвертым для ракет-носителей "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на Плесецке осенью 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 36 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в, включая состоявшийся в субботу запуск.

Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У", которые запускали с Плесецка с 1973 по 2012 год. Всего с космодрома запустили 435 ракет "Союз-У", на орбиту были выведены около 430 аппаратов различного назначения.