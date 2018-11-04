МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" после штатного отделения от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту спутник "Глонасс-М", сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны России.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным спутником стартовала в субботу в 23.17 мск с космодрома Плесецк. Как отметили в военном ведомстве, запуск носителя и выведение спутника "Глонасс-М" на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.

"Глонасс-М" принят на управление наземными средствами ВКС, с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально, добавили в Минобороны.

Выведенный на орбиту спутник пополнил состав российской глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс" и находится на этапе ввода в систему. Сейчас в составе орбитальной группировки "Глонасс" находятся 27 космических аппаратов, из которых один космический аппарат нового поколения "Глонасс-К" проходит летные испытания и один космический аппарат "Глонасс-М" находится на техническом обслуживании.

Это четвертый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на Плесецке осенью 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 36 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в, включая состоявшийся в субботу запуск.

Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У", которые запускали с Плесецка с 1973 по 2012 год. Всего с космодрома запустили 435 ракет "Союз-У", на орбиту были выведены около 430 аппаратов различного назначения.