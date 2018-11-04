"Роскосмос" изучит возможность использования лунного грунта в 3D-печати

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" планирует изучить возможность использования лунного грунта в качестве материала для 3D-печати деталей для ремонта космической техники прямо на Луне, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Для того чтобы использовать аддитивные технологии, нужны порошки. Вот мы хотим понять, можем ли из лунного грунта мы вырабатывать порошок, который можно спекать для создания каких-то конструкций", — сказал Рогозин.

По его словам, "конструкции" будут представлять собой именно детали для ремонта космической техники, которая может выйти из строя на естественном спутнике Земли. " Плюс к этому будет возможность, как говорят в Академии наук, использования гелия-3 как основы для ракетного топлива", — добавил глава "Роскосмоса".

Рогозин считает, что лунная программа может быть реализована только усилиями нескольких стран.