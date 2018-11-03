ВКС взяли на сопровождение наземными средствами ракету "Союз-2"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ракета "Союз-2" с навигационным спутником "Глонасс-М" взята на сопровождение наземными средствами ВКС России, сообщили журналистам в Минобороны.

"Стартовавшая в 23.17 мск с космодрома "Плесецк" в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 23.21 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил России", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ракета "Союз-2.1б" стартовала с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М". Все предстартовые операции и пуск носителя прошли в штатном режиме.

Этот пуск стал четвертым для "Союзов-2" с космодрома "Плесецк" в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме "Плесецк" 8 ноября 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 36 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в, включая состоявшийся в субботу запуск.

Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме "Плесецк" с 1973 года по 2012 год. За этот период с "Плесецка" было проведено 435 пусков "Союзов-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.