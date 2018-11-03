"Фрегат" со спутником "Глонасс-М" штатно отделился от ракеты "Союз"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Глонасс-М" штатно отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", сообщили в Минобороны России.

"Головной блок ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время 23.28 мск штатно отделился от третьей ступени носителя", — сообщили в ведомстве.

Выведение космического аппарата "Глонасс-М" на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.

Пуск осуществлен в 23.17 мск боевым расчетом космических войск ВКС России с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме.

Этот пуск стал четвертым для "Союзов-2" с космодрома "Плесецк" в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме "Плесецк" 8 ноября 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 36 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в, включая состоявшийся в субботу запуск.

Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме "Плесецк" с 1973 года по 2012 год. За этот период с "Плесецка" было проведено 435 пусков "Союзов-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.