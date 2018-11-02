Государства СНГ договорились о совместном исследовании космоса

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Государства СНГ смогут совместно изучать планеты, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном в пятницу на портале правовой информации.

Распоряжение подразумевает одобрение проекта соглашения, представленного ранее "Роскосмосом" по согласованию с МИД РФ и предварительно проработанного с государствами СНГ, о совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

"Сотрудничество в рамках настоящего соглашения может осуществляться в следующих областях: исследование космического пространства, включая астрофизические исследования, изучение планет и астероидно-кометной опасности", — говорится в распоряжении кабмина РФ от 30 октября о подписании соответствующего соглашения.

Помимо того, страны могут сотрудничать в области разработки спутников, ракет, отдельных приборов, создания наземной инфраструктуры, дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации и прочего.

В распоряжении указывается, что с принятием соответствующего соглашения прекращает действие соглашение о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства от 1992 года.

В свою очередь, на сайте "Роскосмоса" говорится, что соглашение об осуществлении совместной деятельности стран СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях было подписано 2 ноября в Астане. Его подписали Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. При этом отмечается, что соглашение открыто для присоединения любого государства-участника СНГ.