Рогозин выдвинул новую версию появления отверстия в обшивке "Союза МС-09"

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" могли сделать на Байконуре, эту версию может подтвердить обнаружение герметика на внешней стороне "Союза", заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он отверг версию, что отверстие могли сделать на Московском заводе.

Глава госкорпорации пояснил, что технологическая цепочка производства корабля исключает, что к нему может подойти "чужой человек". Войти в цех можно только по магнитному пропуску, везде стоят камеры. Кроме того, рабочие получают инструменты под расписку для определенных работ.

"Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии", — сказал Рогозин.

Он отметил, что, если космонавтам после вскрытия экранно-вакуумной теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля удастся обнаружить герметик, это будет говорить о земной версии появления "дырки".

Отверстие в обшивке

В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09".

Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Планируется, что космический корабль "Союз МС-09" будет находиться в составе МКС до 20 декабря, когда нынешняя экспедиция вернется на Землю. При возвращении космонавтов бытовой отсек отстреливается и сгорает в плотных слоях атмосферы. Космонавты приземляются в спускаемой капсуле.