"Роскосмос" проведет реструктуризацию ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ближайшие полтора года "Роскосмос" будет заниматься реструктуризацией российской ракетно-космической отрасли, заявил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Рогозин.

"Нам нужен переход от темы, когда мы каждый космический аппарат делали отдельным, особенным. Специфика отрасли в том, чтобы она работала по конструкторским работам, а не по серийному производству какой-то техники. Когда вы серийно выпускаете, это выгодная экономика, это повторяющиеся технические и технологические решения, это проще. Соответственно, вы получаете качество и безотказность", — пояснил он.

Ключевым моментом реструктуризации станет создание трех холдингов. Первый — интегрированная структура космического двигателестроения на базе НПО "Энергомаш". Второй — приборостроительный холдинг. Третий — подразделение, отвечающее за ракеты. Головной организацией последнего станет Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", также в него войдут Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" и "Центр Хруничева".

Как рассказал Рогозин, в ходе создания приборостроительного холдинга в России уже появилось дизайн-бюро, которое разрабатывает типажи микроэлектронных схем. Сами схемы производятся частично в России, частично в Юго-Восточной Азии.

По мнению главы "Роскосмоса", после реструктуризации "каждый сотрудник внутри корпорации будет нацелен на отвоевание рынка пусковых услуг".

"Мы толкнули эту реформу, она будет иметь кардинальное значение выхода из такой ситуации как аварийность, отказы техники, поможет отвоевать рынок пусковых услуг, который мы во многом потеряли", — заключил Рогозин, отметив, что "Роскосмос" как госкорпорация был создан для консолидации отрасли, но "реальная работа разворачивается только сейчас".