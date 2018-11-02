Ракета "Союз-5" появится в пилотируемом и коммерческом вариантах

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ракету "Союз-5", которую сейчас разрабатывают в России, создадут в двух вариантах – пилотируемом, а также упрощенном и удешевленном варианте для запусков коммерческой нагрузки, заявил РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Работа по ракете "Союз-5" будет вестись в двух вариантах. С одной стороны, РКК "Энергия" создает ракету под новый пилотируемый корабль … Второй вариант этой ракеты более коммерческий и более облегченный, этим занимается S7. Они на основе решений под "Союз-5" сделают ракету с меньшими допусками, она будет дешевле. Она будет в том числе и для запусков с "Морского старта", — сказал Рогозин.

Он напомнил, что первый полет пилотируемой версии запланирован на 2022 год, а в 2023 году на "Союзе-5" отправится в космос новый корабль "Федерация".

Ранее в S7 Space критиковали проект "Союза-5" за излишнюю дороговизну ракеты и применение устаревших технологий. Кроме того, в сентябре в S7 перешел Игорь Радугин, ранее занимавший в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" пост главного конструктора средств выведения и разрабатывавший "Союз-5".