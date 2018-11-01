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Космос

Зонд Dawn завершил работу из-за нехватки энергии

(обновлено: 21:31 01.11.2018)
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© NASA / JPL-CaltechТак художник представил себе Dawn в процессе «финального рывка» к Церере. Архивное фотоТак художник представил себе Dawn в процессе «финального рывка» к Церере. Архивное фото
© NASA / JPL-Caltech
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Космический зонд Dawn, ставший первым аппаратом, совершившим орбитальный полет вокруг двух объектов Солнечной системы, завершил свою работу из-за нехватки топлива, сообщило НАСА в четверг.

Облако пыли на орбите
© Фото : Lauri Voutilainen
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"Наш зонд Dawn затих, завершив историческую миссию, которая продолжалась 11 лет, за которые он посетил карликовые планеты Веста и Церера", — сообщило ведомство в четверг.

В НАСА пояснили, что после того, как аппарат не вышел на плановый сеанс связи в среду и четверг, специалисты "исключили другие возможные причины" и пришли к выводу, что "у космического аппарата в конце концов закончился гидразин, топливо, которое давало ему возможность для контроля его ориентации".

"Dawn больше не может удерживать свои антенны по направлению к Земле, чтобы обеспечивать коммуникацию или поворачивать солнечные панели к Солнцу для подзарядки", — сообщили в НАСА.

"Одиннадцать лет, миллиарды миль. Получившие продление миссии к двум мирам на закате нашей Солнечной системы, Весте и Церере. Теперь моя миссия завершается. Я благодарю всех тех, кто сделал это путешествие возможным. Спасибо", — написали сотрудники миссии в микроблоге в Twitter, который они вели от имени зонда.

Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда Акацуки
© Фото : JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic
Зонд "Акацуки" получил красивые "цветные" фотографии Венеры
По информации ведомства, Dawn, который преодолел в космосе более 6,9 миллиарда километров, будет оставаться на орбите Цереры "десятилетиями".

Космический зонд Dawn отправился в космос в 2007 году. В 2011 году аппарат достиг орбиты астероида Веста и в течение 14 месяцев собирал данные о нем. Затем аппарат отправился к Церере, на орбиту которой вышел в марте 2015 года. Dawn стал первым в истории аппаратом, вышедшим на орбиту этого космического тела и совершившим орбитальный полет вокруг двух объектов Солнечной системы.

Ранее на этой неделе НАСА сообщило о завершении миссии космической обсерватории Kepler, которая проработала в космосе 9,5 лет.

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