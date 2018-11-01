"Роскосмос" ищет разработчика бортовых информационных систем

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Роскосмос проводит тендер на разработку и создание линейки унифицированных интегрированных бортовых информационных систем для модернизируемых и перспективных космических аппаратов, следует из материалов на портале госзакупок.

Отмечается, что одна из основных задач интегрированной бортовой информационной системы – это сокращение количества базовых космических платформ космических аппаратов различного назначения и различной размерности за счет снижения типономиналов бортовых приборов, обеспечение перехода к открытой конфигурации платформ, построенных на принципах модульности, а также унификация общего и специального программного обеспечения, процессов его отработки, верификации и масштабируемости.

Головного исполнителя планируется определить 23 ноября по итогам открытого конкурса, заявки от претендентов принимаются по 22 ноября. Максимальная стоимость контракта составляет 9 миллиардов рублей, а завершить работу нужно до конца ноября 2025 года, указывается в заявке.