"Роскосмос" повторно проведет тендер на поставку "Союза-2-1б"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" снова проводит открытый конкурс на изготовление и поставку ракеты-носителя "Союз-2-1б" для запуска трех космических аппаратов "Гонец-М", следует из материалов на портале госзакупок.
В четверг "Роскосмос" объявил новый тендер, и теперь начальная (максимальная) стоимость контракта на изготовление и поставку ракеты составляет 1,35 миллиарда рублей. Изменились и сроки выполнения работ, завершить их необходимо до 30 сентября 2020 года, тогда как первый тендер предусматривал поставку ракеты до конца ноября 2019 года.
"Гонец-М1" — космические аппараты нового поколения, предназначенные для обеспечения помехозащищенной спутниковой связи с возможностью выхода в сети общего пользования и интернет в режиме, максимально близком к реальному времени.