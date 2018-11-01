"Роскосмос" повторно проведет тендер на поставку "Союза-2-1б"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" снова проводит открытый конкурс на изготовление и поставку ракеты-носителя "Союз-2-1б" для запуска трех космических аппаратов "Гонец-М", следует из материалов на портале госзакупок.

Тендер на изготовление ракеты для запуска спутников "Гонец-М" №30, №31, №32 госкорпорация проводила весной, тогда начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 1,28 миллиарда рублей. Однако закупочная комиссия отклонила единственную заявку Ракетно-космического центра "Прогресс" (АО "РКЦ "Прогресс") в связи с тем, что цена, предложенная участником закупки (1,37 миллиарда рублей) превышает установленную максимальную цену госконтракта, установленную конкурсом.

В четверг "Роскосмос" объявил новый тендер, и теперь начальная (максимальная) стоимость контракта на изготовление и поставку ракеты составляет 1,35 миллиарда рублей. Изменились и сроки выполнения работ, завершить их необходимо до 30 сентября 2020 года, тогда как первый тендер предусматривал поставку ракеты до конца ноября 2019 года.

Итоги конкурса планируется подвести 23 ноября, указывается в заявке.

"Гонец-М1" — космические аппараты нового поколения, предназначенные для обеспечения помехозащищенной спутниковой связи с возможностью выхода в сети общего пользования и интернет в режиме, максимально близком к реальному времени.