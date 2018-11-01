Рогозин сообщил НАСА об итогах расследования аварии "Союза"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в среду сообщил руководству НАСА об итогах расследования причин произошедшей в октябре аварии "Союза", заявил в четверг на пресс-конференции глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

"Мы сразу же после аварии 11-го числа довели всю известную на тот момент информацию до наших американских коллег. Вчера гендиректор госкорпорации "Роскосмос" с группой специалистов встречался с руководством НАСА, с господином Герстенмайером", — сообщил Скоробогатов.

Он отметил, что американская сторона получила исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

В четверг аварийная комиссия "Роскосмоса" на пресс-конференции в Москве озвучила результаты расследования причин этого ЧП и назвала ряд мер, которые предлагается принять для недопущения подобных происшествий в будущем.