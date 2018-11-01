Материалы комиссии по "Союзу" переданы правоохранителям, заявил Рогозин

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Результаты работы аварийной комиссии по причинам падения ракеты "Союз-ФГ" направлены в правоохранительные органы, заявил на пресс-конференции в Центре управления полетами заместитель гендиректора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надёжности Роскосмоса Александр Лопатин.

"Акт работы аварийной комиссии со всеми приложениями, материалами, результатами экспериментальной и научно-технической отработки, со всеми результатами моделирования самых различных ситуаций, там 10 ситуаций рассматривалось со всех сторон, вышли только на одну наиболее вероятную и единственно возможную. Все это в материалах работы отражено. Это несколько томов работы. Они направлены, естественно, государственным заказчикам, в правоохранительные органы, в институты головные наши, чтобы произошло дальнейшее изучение, на предприятия отрасли", — сказал Лопатин.