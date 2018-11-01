Сотрудников Байконура, собирающих "Союзы", рекомендовали переаттестовать

Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Комиссия по аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября рекомендовала переаттестовать сотрудников Байконура, собирающих "Союзы", сообщил на пресс-конференции в четверг глава РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"По технической части будут внедрены дополнительные проверки. Это касается контроля функционирования датчика "Д", доработки процессов сборки ракеты-носителя в пакет, введения дополнительных точек для видеодокументирования. Также рекомендована переаттестация персонала Байконура, хотя весь он опытный, проведение дополнительных инструктажей", — сказал Баранов.