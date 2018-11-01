Датчик "Союза" могли сломать только на Байконуре, заявили в комиссии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Космодром Байконур является единственным местом, где могли сломать датчик ракеты-носителя "Союз-ФГ", потерпевшего аварию 11 октября, сообщил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

"Однозначно установлено, что единственным местом, где это могло быть, — это при сборке ракеты на космодроме Байконур", — заявил Скоробогатов в четверг на пресс-конференции в Москве.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Роскосмос установил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.