Названа причина аварии "Союза-ФГ"

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" произошла из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов на пресс-конференции в Центре управления полетами.

По его словам, нештатная ситуация произошла на 118 секунде полета. Скоробогатов подчеркнул, что шток бокового блока был деформирован при сборке на Байконуре.

"Таких у нас (собранных в пакет) оказалось две ракеты. Одна проходит завершение подготовки в Гвианском центре, и вторая на космодроме Байконур для обеспечения запуска транспортного грузового корабля "Прогресс", — отметил Скоробогатов.

Комиссия разработала рекомендации по перепроверке уже собранных ракет.