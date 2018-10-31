США осуществят два грузовых рейса на МКС в ноябре и декабре

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Старт грузового корабля Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) запланирован на 4 декабря, до этого в ноябре на орбиту отправится частный грузовик Cygnus, сообщили в НАСА в среду.

Запуск Dragon на ракете-носителе Flacon 9 состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ранее американское космическое ведомство сообщало, что ориентировочно 15 ноября к МКС на ракете-носителе Antares отправится принадлежащий компании Northrop Grumman Innovation Systems грузовой корабль Cygnus.

Как сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, запуск российского грузового корабля "Прогресс МС-10" к Международной космической станции состоится 16 ноября. Старт российского грузовика должен был состояться в октябре, но был отложен из-за того, что после аварии "Союза-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потребовались дополнительные проверки уже собранных аналогичных ракет.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.