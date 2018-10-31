Запуск спутника "Глонасс-М" застраховали в ВТБ, сообщил источник

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Компания "ВТБ Страхование" застраховала запуск ракеты-носителя "Союз-2" со спутником "Глонасс-М", сообщил РИА Новости источник на рынке страхования.

Ранее Роскосмос не мог найти желающих застраховать этот запуск.

"Договор заключён сегодня с лимитом в 3 миллиарда рублей. Страховщик — "ВТБ Страхование", — сказал собеседник агентства.

По его словам, без страхования ответственности перед третьими лицами запуск не мог состояться.

Пуск ракеты "Союз-2" со спутником "Глонасс-М" намечен на 3 ноября.