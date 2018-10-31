"Роскосмос" назвал дату отправки очередного экипажа "Союза" к МКС

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев подтвердил, что запуск очередного экипажа к Международной космической станции запланирован на 3 декабря, а возвращение "Союза МС-09" — на 20 декабря.

Ранее источник РИА Новости уже сообщал о соответствующих планах, но неофициально.

"Следующий экипаж планируется немножко раньше […] сейчас промышленность делает значительные усилия для того, чтобы сдвинуть запуск корабля на третье число (декабря), и посадка ожидается где-то в районе 20 декабря", — сказал Крикалев в среду на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН.

Ранее Крикалев рассказывал, что возвращение экипажа корабля "Союз МС-09", сейчас пристыкованного к станции, планируется провести попозже, а отправку нового корабля "Союз МС-11" пораньше, чтобы не оставлять МКС беспилотной.

Одиннадцатого октября произошла авария ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10". Экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга не попал на станцию и благополучно вернулся на Землю.

Планировалось, что Овчинин с Сергеем Прокопьевым (сейчас на станции) выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть корабль "Союз МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие. Этот выход пришлось перенести на 10-11 декабря. Теперь компаньоном Прокопьева станет командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко, который прибудет на станцию на "Союзе МС-11".

Вместе с Кононенко на МКС отправятся канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.