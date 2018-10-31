Россия передала США четыре ракетных двигателя РД-180

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Научно-производственное объединение "Энергомаш" передало США партию из четырех ракетных двигателей РД-180, сообщает в среду пресс-служба компании.

Данная поставка стала второй с начала года. В апреле американский заказчик получил еще четыре таких силовые установки.

"Состоялась сдача четырех двигателей РД-180. 26 октября 2018 года представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на двигатели", — говорится в релизе.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Примерно два года назад Конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно 20 РД-180.