Наблюдательный совет "Роскосмоса" утвердил новую структуру корпорации

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Наблюдательный совет Роскосмоса на своем первом заседании утвердил новую структуру госкорпорации, годовой отчёт за 2017 год, а также назначил новых заместителей гендиректора, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Юрия Борисова — председателя Набсовета.

"Сегодня состоялось первое заседание Наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос" в новом составе под председательством вице-премьера правительства РФ Юрия Борисова. Главным вопросом стало утверждение новой структуры госкорпорации и назначение заместителей", — сказали в аппарате.

В соответствии с решением Набсовета назначены: первый заместитель гендиректора по развитию орбитальной группировки и приоритетным проектам — Юрий Урличич, первый заместитель гендиректора по экономике и финансам — Максим Овчинников.

Заместителем гендиректора по реализации госпрограммы вооружений стал Олег Фролов, по космическим комплексам и системам — Михаил Хайлов, по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности — Александр Лопатин, главный финансовый директор — Дмитрий Беленов.

Замгендиректора по административным и корпоративным вопросам назначен Иван Харченко, статс-секретарем – заместителем гендиректора по осуществлению государственных полномочий — Сергей Дубик, по международному сотрудничеству — Сергей Савельев, заместителем гендиректора по безопасности — Сергей Демин.

Все они вошли в новый состав членов правления госкорпорации "Роскосмос".

Также Набсовет рассмотрел итоги деятельности госкорпорации в 2017 году, в том числе утвердил годовой отчёт.