Российско-американский зонд займется поиском бактерий в атмосфере Венеры

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Поиском следов бактерий, способных жить в серной кислоте в облаках атмосферы Венеры, займется совместная российско-американская миссия по исследованию этой планеты "Венера-Д". Об этом говорится в статье разработчиков зонда, опубликованной в очередном номере научного журнала "Вестник НПО им. Лавочкина".

"Возможно ли существование жизни в настоящее время на Венере? Облачный слой Венеры расположен на высотах 50-70 км и состоит из капель серной кислоты с концентрацией 75–85% (оставшиеся 15–25% — вода). Температура и давление в нижнем облачном слое мало отличаются от условий на поверхности Земли. Спускаемыми аппаратами "Венера" в облачном слое Венеры обнаружены все элементы, необходимые для формирования клеток. Известен целый ряд земных бактерий, способных жить в концентрированном растворе кислоты, например Helicobacter Pillory, которая живёт в желудке человека в соляной кислоте", — говорится в статье.

По приведенным в статье данным, на высоте 60-70 км в облачном слое существует "неизвестный УФ (ультрафиолетовый — ред.)-поглотитель", природа которого до сих пор не известна. "Существует предположение о биологической природе УФ-поглотителя: в кислых термальных источниках на Земле найдены бактерии Thiobacillus Ferrooxidans, имеющие схожее поглощение в УФ-диапазоне", — говорится в статье.

Для изучения атмосферы в состав зонда "Венера-Д" войдет оборудование для исследования УФ-поглотителя в разных спектрах, изучения структуры венерианских облаков, распределения частиц в ионосфере планеты.

Ранее сообщалось, что миссия "Венера-Д" планируется к запуску в 2026 году с помощью ракеты "Ангара". Проект числился в российской федеральной космической программе до 2025 года, но при секвестре был исключен. В 2013 году проектом заинтересовались США. В том же году была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии "Венера-Д", включающая представителей двух стран. В 2014 году, после событий на Украине, ее работа была приостановлена, в 2015-м все-таки возобновлена. К концу января 2019 года должна быть завершена совместная проработка проекта.