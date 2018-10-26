Следующий пуск с космодрома Восточный намечен на 26 декабря

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Запуск двух спутников серии "Канопус" с космодрома Восточный запланирован на 26 декабря, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Ранее источник в отрасли сообщал РИА Новости, что запуск — он станет вторым и последним в этом году с Восточного — запланирован на 26 декабря. Позднее он допускал, что пуск могут перенести на день раньше.

"Ведутся работы по подготовке к запуску космических аппаратов "Канопус-В" № 5 и № 6, который запланирован на 26 декабря 2018 года", — говорится в релизе космической госкорпорации.

Всего с нового российского космодрома на Дальнем Востоке прошло три пуска — 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и 1 февраля 2018 года. Причем последний раз были также запущены "Канопусы-В".

Спутники "Канопус-В" могут получать панхроматические и многозональные изображения поверхности Земли в интересах "Роскосмоса", МЧС России, Минприроды, Росгидромета, Российской академии наук.

С помощью "Канопусов" можно обнаруживать очаги лесных пожаров, крупные выбросы загрязняющих веществ, следить за стихийными гидрометеорологическими явлениями, вести мониторинг сельхоздеятельности, водных и прибрежных ресурсов и землепользования.