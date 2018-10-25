РКС нарастит возможности по производству сканеров для спутников

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания "Российские космические системы" (входит в Роскосмос) намерена в три раза нарастить возможности производства аппаратуры для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор компании Константин Емельянов.

"По "Федеральной космической программе России на 2016–2025 годы" мы должны поставить производителям космических аппаратов 32 многозональных сканирующих устройств различных модификаций. Сейчас мы можем выпускать в год только два устройства. То есть до 2025 года, опираясь на наши действующие производственные мощности, без потери качества можем теоретически поставить только 18, почти в два раза меньше, чем требуется. На новой сборочной линии мы сможем производить по шесть приборов в год. В результате мы полностью выполним заказ и получим прибыль", — сказал Емельянов, рассказывая о планах создания нового цеха по серийному производству многозональных сканирующих устройств — с их помощью космические аппараты могут получать изображения поверхности планеты сразу в нескольких областях спектра.

По его словам, предприятие рассчитывает, что производственные мощности будут загружены новыми заказами для спутников ДЗЗ со стороны государства. "У России сейчас всего три процента от общего количества спутников ДЗЗ, работающих на орбите Земли. Мы проигрываем не только США и Китаю, но и ЕС. Руководство России планирует ликвидировать это отставание как качественно, так и количественно", — сказал Емельянов.

Он отметил, что перед страной стоит задача обеспечить независимость в различных направлениях экологического мониторинга – от метеорологии до наблюдения ледников, лесов и т.д. "Значит, будут новые аппараты, каждый аппарат – два комплекта многозонального сканирующего устройства – основной и резервный", — сказал Емельянов.

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