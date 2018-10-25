РКС планирует изготовить камеры для поиска пожаров со спутников

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания "Российские космические системы" (входит в Роскосмос) намерена произвести камеры для спутников системы предупреждения о пожарах, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор компании Константин Емельянов.

"России крайне актуально создание космической системы раннего обнаружения пожаров, а это еще почти десять специализированных космических аппаратов со сканирующими устройствами нашей разработки", — сказал он о перспективах серийного производства многозональных сканирующих устройств.

С их помощью эти космические аппараты смогут получать изображения поверхности планеты сразу в нескольких областях спектра.

В настоящее время у России имеется только один спутник с инфракрасной камерой, предназначенный для поиска лесных пожаров — "Канопус-В-ИК". Он был запущен и успешно выведен на целевую орбиту 14 июля 2017 года ракетой-носителем "Союз-2.1а" и разгонным блоком "Фрегат". Камера "Канопуса-В-ИК" способна обнаруживать очаги пожаров площадью всего 25 квадратных метров.

Ранее гендиректор корпорации "ВНИИЭМ" Леонид Макриденко сообщил журналистам, что для обнаружения очагов пожаров к 2021 году в России могут создать группировку из пяти малых космических аппаратов, оборудованных камерами инфракрасного спектра.

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