МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врачи и ученые проекта Международной космической станции обсудили вопросы хранения и транспортировки тел астронавтов из экипажей будущих частных космических кораблей, если те погибнут в орбитальном полете в результате ЧП, рассказал в интервью РИА Новости замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов.

Встречи медицинских групп по МКС прошли на прошлой неделе в Москве в Институте медико-биологических проблем РАН. В них приняли участие специалисты Многостороннего комитета по медицинским операциям, Многостороннего совета по космической медицине, Многостороннего совета по медицинской политике. Они рассмотрели текущие и перспективные аспекты медицинского обеспечения здоровья экипажей МКС, запланировали и обсудили реализацию медико-биологических исследований.

"Обсуждались вопросы, связанные с возможными чрезвычайными событиями на борту корабля или станции. Предположим, по каким-то причинам астронавт погиб. Что делать дальше? Перед созданием МКС мы такие вопросы, так называемый "код ноль", уже обсуждали: как сохранять тело от разложения, как его возвращать, какие пробы брать. Сейчас, перед полетами частных кораблей, американская сторона активизировалась. Полеты на коммерческих кораблях будут страховаться по-своему. В этих условиях страховые компании хотят оценить риски, а для этого нужны исходные данные, которые мы и обсуждаем", — рассказал Богомолов.

При этом он отметил, что сейчас специалисты обсуждают только вопрос гибели одного астронавта и действий в такой ситуации, однако "в критических ситуациях, например, при утечке аммиака, пожара или разгерметизации, этот вопрос будет касаться недееспособности всего экипажа". По его словам, вопрос смерти нескольких членов экипажа специалистами еще не рассматривался.