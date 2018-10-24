Врачи рассмотрели готовность Овчинина и Хейга к новому полету на МКС

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врачи и ученые стран-партнеров Международной космической станции рассмотрели готовность совершивших аварийный полет российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга к новому старту на орбиту, рассказал в интервью РИА Новости замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Валерий Богомолов.

Ранее сообщалось, что из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" Овчинин и Хейг не добрались до МКС. Руководством Роскосмоса поставлена задача отправить их в полет весной 2019 года.

"Рассматривался вопрос, насколько спасенный экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга годен для включения в программу подготовки к следующему полету, насколько можно продлить полет находящемуся на МКС экипажу, сколько ресурсов имеется на станции для обеспечения экипаж всем необходимым, включая лекарства. Мы свои предложения, как врачи, сделали", — рассказал Богомолов.

Эти и другие вопросы рассматривались на встречах медицинских групп по МКС, которые прошли на прошлой неделе в Москве в Институте медико-биологических проблем РАН. В них приняли участие специалисты Многостороннего комитета по медицинским операциям, Многостороннего совета по космической медицине, Многостороннего совета по медицинской политике.

Сейчас на МКС работают российский космонавт Прокопьев, американский астронавт Серина Ауньен-Чэнселлор и европейский астронавт Александр Герст.

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