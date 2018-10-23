Источник сообщил о планируемом пуске ракеты "Рокот" в интересах Минобороны

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пуск ракеты "Рокот" со спутниками связи в интересах Минобороны России планируется с космодрома Плесецк до конца года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"До конца года в планах стоит осуществление пуска ракеты "Рокот" со спутниками связи в интересах военного ведомства", — рассказал собеседник.

По его словам, до конца эксплуатации ракет "Рокот" кроме предстоящего пуска планируется проведение еще трех стартов – с геодезическим аппаратом "Гео-ИК-2", спутниками низкоорбитальной системы связи "Гонец" и еще один пуск с военными аппаратами связи. Все они намечаются на 2019 год.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева разрабатывает ракету-носитель "Рокот-2" с новой отечественной системой управления. В настоящее время в ракетах "Рокот" используется система управления украинского производства.

При этом другой источник сообщил РИА Новости, что пуски легких ракет "Рокот-2" предлагается возобновить с 2021 года, что позволит за три года выйти на получение доходов в размере свыше 8 миллиардов рублей ежегодно.

Также ранее стало известно, что компания Eurockot, занимающаяся продвижением ракет "Рокот" на внешнем рынке, приостановила работу. Проблемы с ракетой заключаются в приостановке поставок украинских комплектующих после 2014 года.

Последний на сегодняшний день пуск "Рокота" в интересах Минобороны России был проведен в 2016 году. В 2017 и 2018 годах проведено два пуска в интересах Европейского космического агентства.

"Рокот" является гражданской версией ракеты РС-18Б (по классификации НАТО — "Стилет"). Ракета используется для коммерческих запусков с 2000 года. С 2005 года началась ее эксплуатация по федеральным программам. За этот период с космодрома Плесецк было осуществлено 28 пусков "Рокота", который вывел на орбиту около 70 космических аппаратов. Ракета может выводить до 1,9 тонны грузов на околоземную орбиту.