"Роскосмос" ищет страховщика запуска "Союза" со спутником "Глонасс-М"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. "Роскосмос" проводит тендер на страхование рисков при запуске на орбиту навигационного космического аппарата "Глонасс-М" при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б", следует из материалов на портале госзакупок.

Страховая сумма установлена в размере 2,1 миллиарда рублей, в том числе подлимит в отношении прерванного зажигания, который составляет 100 миллионов рублей, указывается в документах.

Страховщика планируется определить 30 октября, начальная (максимальная) стоимость контракта – 178 миллионов рублей.

Запуск запланирован с космодрома Плесецк на 3 ноября. Это будет второе в этом году обновление орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, когда на замену работающего сверх гарантированного срока аппарата отправляется аппарат из наземного резерва.

В настоящее время в группировке ГЛОНАСС насчитывается 26 космических аппаратов, из которых 24 используются по целевому назначению, один временно выведен на техобслуживание и один проходит летные испытания. Из этих аппаратов 14 работают за пределами гарантийного срока существования, еще четыре спутника преодолеют рубеж в ближайшие полтора месяца. Предыдущее пополнение группировки было проведено 17 июня — ГЛОНАСС пополнил аппарат серии "Глонасс-М".