В "Роскосмосе" рассказали о предварительном плане запусков кораблей к МКС

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Роскосмос пока не утвердил точные даты запусков кораблей к Международной космической станции, идет обсуждение, график запусков будет назначен после завершения работы комиссии по расследованию аварии ракеты "Союз-ФГ", сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что следующий пилотируемый корабль "Союз МС-11" отправится к станции 3 декабря, а пристыкованный сейчас к ней "Союз МС-09" вернется 20 декабря.

"На сегодняшний день есть предварительный график, который обсуждается, но нет конкретных дат. Все будет зависеть от того, когда будет решение госкомиссии и когда произойдет "разморозка" (полетов к МКС)", — сказал Устименко.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что Роскосмосу предложили три варианта возобновления полетов к МКС, отличающихся лишь датами полетов. Базовым для всех трех вариантов является отправка "Союза МС-11" в начале декабря. В Роскосмосе сообщали, что окончательный отчет по аварии корабля "Союз МС-10" и рекомендации предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Как впоследствии рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, авария произошла из-за того, что один из боковых блоков "Союза-ФГ" не отделился, как положено. В результате первая ступень ракеты столкнулась со второй. Как сообщали российские СМИ, ракета, возможно, была повреждена во время окончательной сборки на космодроме. В Роскосмосе сначала назвали эту версию слухами и домыслами, но позднее Дмитрий Рогозин распорядился ввести дополнительный видеоконтроль за сборкой узлов ракет как в монтажных корпусах космодрома Байконур, так и на предприятиях на территории России.