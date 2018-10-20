МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сборщики на Байконуре с силой соединяли боковой блок ракеты "Союз-ФГ" с центральным, погнув один из двух выступов крепления, и нанесли внутрь смазку, чтобы он вышел при разделении в полете, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ходом расследования.

"На подпятнике (специальном углублении на центральном блоке второй ступени — ред.) по бокам расположено два паза. На шаровой опоре бокового блока первой ступени для крепления в пазы имеется два выступа, а на передней части — шток, который при заведении в подпятник зажимается. Когда он разжимается, то идет сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального. Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в "пакет" (четыре блока первой и вторая ступень — ред.), слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, отметил он, из-за погнутого выступа шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полета протаранила центральный блок, а потом, все же, при выходе датчик штока сработал, и клапан открылся, но к тому времени уже произошла аварийная ситуация, пояснил собеседник.

По его словам, во время заседания аварийной комиссии в Ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре в среду был поднят вопрос о культуре производства, однако от специалистов члены комиссии услышали, что подобные отходы от технологической документации сборки ракеты случаются время от времени.

Ранее источник источник на Байконуре сообщил РИА Новости, что комиссия "Роскосмоса" и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя "Союз-ФГ". Источник отмечал, что госкомиссия склоняется к версии о "случайном отступлении от документации" сборщиками на Байконуре.

Авария при старте "Союза"

Окончательные результаты расследования будут подписаны аварийной комиссией в субботу и тогда же представлены главе госкорпорации Роскосмос Дмитрию Рогозину. Общественности результаты планируется довести в понедельник-вторник, сообщили ранее РИА Новости в госкорпорации.

На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

Россия приостановила пилотируемые пуски.