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РИА Наука
Космос

Источник рассказал, как повредили при сборке блок "Союза"

Сюжет:
Авария ракеты-носителя "Союз" (220)
(обновлено: 03:22 20.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сборщики на Байконуре с силой соединяли боковой блок ракеты "Союз-ФГ" с центральным, погнув один из двух выступов крепления, и нанесли внутрь смазку, чтобы он вышел при разделении в полете, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ходом расследования.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Источник рассказал о деталях расследования аварии "Союза"

"На подпятнике (специальном углублении на центральном блоке второй ступени — ред.) по бокам расположено два паза. На шаровой опоре бокового блока первой ступени для крепления в пазы имеется два выступа, а на передней части — шток, который при заведении в подпятник зажимается. Когда он разжимается, то идет сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального. Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в "пакет" (четыре блока первой и вторая ступень — ред.), слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку", — сказал собеседник агентства.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Комиссия исключила версию саботажа при сборке "Союза", сообщил источник
Таким образом, отметил он, из-за погнутого выступа шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полета протаранила центральный блок, а потом, все же, при выходе датчик штока сработал, и клапан открылся, но к тому времени уже произошла аварийная ситуация, пояснил собеседник.

По его словам, во время заседания аварийной комиссии в Ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре в среду был поднят вопрос о культуре производства, однако от специалистов члены комиссии услышали, что подобные отходы от технологической документации сборки ракеты случаются время от времени.

Ранее источник источник на Байконуре сообщил РИА Новости, что комиссия "Роскосмоса" и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя "Союз-ФГ". Источник отмечал, что госкомиссия склоняется к версии о "случайном отступлении от документации" сборщиками на Байконуре.

Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Роскосмос" решил внедрить на предприятиях видеофиксацию сборки ракет
Окончательные результаты расследования будут подписаны аварийной комиссией в субботу и тогда же представлены главе госкорпорации Роскосмос Дмитрию Рогозину. Общественности результаты планируется довести в понедельник-вторник, сообщили ранее РИА Новости в госкорпорации.

Авария при старте "Союза"

На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

Россия приостановила пилотируемые пуски.

 

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© Ruptly RT
Авария при запуске "Союза МС-10": белый след в небе и возвращение космонавта
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Космос
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Алекс Луки
Чушь полная. Смешно они придумали. Сборщики с силой вогнали в паз блабла. С какой силой, ступень тонны весит, у кого столько силы. Так каждый Халк что ли? Как и ожидалось, нашли стрелочника.
03:29
20.10.2018
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Alex2970devid
Опять астронафт НАСА там молотком стучал.
03:25
20.10.2018
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