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Разрешая Рогозину въезд, США исходят из своих интересов, считает эксперт

(обновлено: 14:35 19.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Архивное фотоГенеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В возможном временном снятии санкций с главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина нет ничего необычного, в данный момент сотрудничество с РФ в области космоса остается для Вашингтона приоритетным, тем более в условиях последних чрезвычайных ситуаций, которые могут осложнить возвращение на Землю находящегося на МКС гражданина США, заявил РИА Новости заместитель руководителя Общественной палаты РФ, бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Логотип корпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В "Роскосмосе" рассказали, когда начнется новый набор в космонавты
Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента Дональда Трампа якобы решила временно вывести Рогозина из-под санкций для того, чтобы глава "Роскосмоса" мог съездить в США для встречи с представителями НАСА. Позже глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что  "Роскосмос" обсуждал с НАСА возможность поездки Рогозина в США для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

"Им сотрудничество в космосе без нас не вытянуть, особенно пилотируемое сотрудничество. У них же нет ракет на запуск космонавтов. А кто глава Роскосмоса? Вот и ответ",- сказал Орджоникидзе.

"Для того, чтобы американские космонавты и дальше запускались, нужно все-таки с кем-то из русских поговорить, тех, кто отвечает за запуск ракет-носителей. А тут им интересно, ведь там же (на МКС-ред.) находятся их космонавты, их же надо оттуда как-то вернуть. Они не могут. Значит только с нашей помощью",- добавил эксперт.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Источник рассказал о деталях расследования аварии "Союза"
По словам Орджоникидзе "там, где американцам интересно, они никогда в жизни санкции никакие не будут накладывать".

"Так же, как в примере с Саудовской Аравией: о каких санкциях можно говорить даже после известного инцидента, когда у них (Саудовской Аравии-ред.) вся армия вооружена американским оружием? Санкции – это политико-экономическая борьба с неугодными государствами и нечестная экономическая конкуренция",- сказал он.

До конца года на МКС будет работать экипаж в составе российского космонавта Сергея Прокопьева, европейского астронавта Александра Герста и американского астронавта Серины Ауньен-Чэнселлор. До Нового года они должны вернуться на Землю, поскольку истекут 200 суток эксплуатации их корабля "Союз МС-09".

Вид на Землю с борта МКС, снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Источник сообщил, когда численность экипажа МКС вернется к прежнему уровню
На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

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