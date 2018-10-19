Разрешая Рогозину въезд, США исходят из своих интересов, считает эксперт

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В возможном временном снятии санкций с главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина нет ничего необычного, в данный момент сотрудничество с РФ в области космоса остается для Вашингтона приоритетным, тем более в условиях последних чрезвычайных ситуаций, которые могут осложнить возвращение на Землю находящегося на МКС гражданина США, заявил РИА Новости заместитель руководителя Общественной палаты РФ, бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента Дональда Трампа якобы решила временно вывести Рогозина из-под санкций для того, чтобы глава "Роскосмоса" мог съездить в США для встречи с представителями НАСА. Позже глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что "Роскосмос" обсуждал с НАСА возможность поездки Рогозина в США для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

"Им сотрудничество в космосе без нас не вытянуть, особенно пилотируемое сотрудничество. У них же нет ракет на запуск космонавтов. А кто глава Роскосмоса? Вот и ответ",- сказал Орджоникидзе.

"Для того, чтобы американские космонавты и дальше запускались, нужно все-таки с кем-то из русских поговорить, тех, кто отвечает за запуск ракет-носителей. А тут им интересно, ведь там же (на МКС-ред.) находятся их космонавты, их же надо оттуда как-то вернуть. Они не могут. Значит только с нашей помощью",- добавил эксперт.

По словам Орджоникидзе "там, где американцам интересно, они никогда в жизни санкции никакие не будут накладывать".

"Так же, как в примере с Саудовской Аравией: о каких санкциях можно говорить даже после известного инцидента, когда у них (Саудовской Аравии-ред.) вся армия вооружена американским оружием? Санкции – это политико-экономическая борьба с неугодными государствами и нечестная экономическая конкуренция",- сказал он.

До конца года на МКС будет работать экипаж в составе российского космонавта Сергея Прокопьева, европейского астронавта Александра Герста и американского астронавта Серины Ауньен-Чэнселлор. До Нового года они должны вернуться на Землю, поскольку истекут 200 суток эксплуатации их корабля "Союз МС-09".

На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.