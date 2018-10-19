Разрешая Рогозину въезд, США исходят из своих интересов, считает эксперт

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В возможном временном снятии санкций с главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина нет ничего необычного, в данный момент сотрудничество с РФ в области космоса остается для Вашингтона приоритетным, тем более в условиях последних чрезвычайных ситуаций, которые могут осложнить возвращение на Землю находящегося на МКС гражданина США, заявил РИА Новости заместитель руководителя Общественной палаты РФ, бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.
"Им сотрудничество в космосе без нас не вытянуть, особенно пилотируемое сотрудничество. У них же нет ракет на запуск космонавтов. А кто глава Роскосмоса? Вот и ответ",- сказал Орджоникидзе.
"Для того, чтобы американские космонавты и дальше запускались, нужно все-таки с кем-то из русских поговорить, тех, кто отвечает за запуск ракет-носителей. А тут им интересно, ведь там же (на МКС-ред.) находятся их космонавты, их же надо оттуда как-то вернуть. Они не могут. Значит только с нашей помощью",- добавил эксперт.
"Так же, как в примере с Саудовской Аравией: о каких санкциях можно говорить даже после известного инцидента, когда у них (Саудовской Аравии-ред.) вся армия вооружена американским оружием? Санкции – это политико-экономическая борьба с неугодными государствами и нечестная экономическая конкуренция",- сказал он.
До конца года на МКС будет работать экипаж в составе российского космонавта Сергея Прокопьева, европейского астронавта Александра Герста и американского астронавта Серины Ауньен-Чэнселлор. До Нового года они должны вернуться на Землю, поскольку истекут 200 суток эксплуатации их корабля "Союз МС-09".