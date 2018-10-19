"Роскосмос" обсуждал с НАСА возможность поездки Рогозина в США

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. "Роскосмос" обсуждал с НАСА возможность поездки находящегося под санкциями гендиректора Дмитрия Рогозина в США для обсуждения дальнейшего сотрудничества, сообщил РИА Новости глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Планов много… действительно, вопросы сотрудничества требуют присутствия, поэтому эти вопросы обсуждались", — ответил он на вопрос РИА Новости, есть ли договоренность о поездке главы "Роскосмоса" Рогозина в США.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента Дональда Трампа якобы решила временно вывести Рогозина из-под санкций для того, чтобы глава "Роскосмоса" мог съездить в США для встречи с представителями НАСА. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, "Роскосмос" пока не получал никаких документов по этому поводу.