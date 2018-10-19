"Роскосмос" объявит о причинах аварии "Союза" в понедельник-вторник

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. "Роскосмос" представит общественности предварительные результаты работы комиссии по аварии ракеты "Союз-ФГ" в понедельник или вторник, сообщил РИА Новости в пятницу глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"До конца недели, плюс-минус, пару дней [завершится расследование]. Я думаю, что понедельник или вторник [будут объявлены результаты]. Точно дата неизвестна, но думаю, что сроки выдержим", — сказал Устименко.

Он добавил, что представленные результаты будут предварительными, а на формирование окончательных выводов "еще уйдет время".

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Как впоследствии рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, авария произошла из-за того, что один из боковых блоков "Союза-ФГ" не отделился, как положено. В результате первая ступень ракеты столкнулась со второй.

Как сообщали российские СМИ, ракета, возможно, была повреждена во время окончательной сборки на космодроме. В "Роскосмосе" сначала назвали эту версию слухами и домыслами, но позднее Дмитрий Рогозин распорядился ввести дополнительный видеоконтроль за сборкой узлов ракет как в монтажных корпусах космодрома Байконур, так и на предприятиях на территории России.