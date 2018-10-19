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Космос

Китай планирует вывести на орбиту "искусственную Луну" к 2020 году

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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПолнолуние. Архивное фотоПолнолуние. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Китай к 2020 году готовится вывести на орбиту "искусственную Луну" — спутник с отражателями, который должен будет помогать в ночном освещении городов, сообщил в интервью газете China Daily руководитель сообщества новых научных областей Tian Fu У Чуньфэн.

Логотип Федерального космического агентства Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Запуск "искусственной Луны" планируется осуществить с космодрома Сичан в провинции Сычуань, спутник планируют разместить на геостационарной орбите над городом Чэнду. Если первый запуск пройдет успешно, то к 2022 году на орбиту выведут еще три таких объекта.

"Первый такой спутник будет по большей части экспериментальным, но последующие три "Луны", которые можно будет запустить к 2022 году, будут иметь довольно крупный коммерческий потенциал", — сказал У Чуньфэн.

"Искусственная Луна" будет иметь специальное покрытие, способное отражать солнечный свет на Землю по аналогии с лунным светом. Спутник, по сути, должен дополнять лунный свет по ночам, при этом, как ожидается, освещение от спутника будет в восемь раз ярче, чем от настоящей Луны. По словам ученого, такая яркость будет достигнута благодаря тому, что спутник планируют разместить на орбите высотой около 500 километров от земной поверхности, в то время как Луна находится на расстоянии в 384 тысяч километров от Земли. При этом он отметил, что света от спутника все равно будет недостаточно для освещения всего ночного неба, ожидается, что для человека яркость освещения со спутника будет восприниматься приблизительно в пять раз тусклее обычного уличного освещения. Расположение и яркость светового луча можно будет регулировать, а в случае необходимости зеркала можно будет полностью развернуть. "Искусственная Луна" будет иметь такой же недостаток, как и настоящая, свет от нее будет с трудом достигать поверхности Земли в пасмурную погоду.

Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Федерация в РКК Энергия. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Искусственная Луна" может заменить уличное освещение в некоторых городских районах, так самым обеспечив экономию энергии. По словам ученого, город Чэнду может сэкономить почти 1,2 миллиарда юаней (174 миллиона долларов) в год на электричестве, если спутник будет, к примеру, освещать площадь в 50 квадратных километров. Помимо этого, спутник можно будет использовать для освещения зон бедствий во время отключения электричества, что окажет существенную помощь при проведении поисково-спасательных работ.

У Чуньфэн сообщил, что ряд институтов и организаций уже оценили и одобрили проведение тестов в рамках проекта, при этом существуют и критики, которые высказывают опасения относительно возможного появления негативных физиологических последствий для людей и животных, так как отсутствие регулярной смены дня и ночи может разрушить различные модели метаболизма в организме, включая сон. "Мы намерены проводить наши эксперименты в ненаселенных районах пустыни, поэтому наши световые лучи никак не затронут жизнь людей или работу наземных станций по наблюдению за космосом. А когда спутник запустят в эксплуатацию, с земли мы будем видеть лишь яркую звезду, а не огромную Луну, как это многие сейчас представляют", — рассказал исследователь.

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© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
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Он сообщил, что другие страны, включая Россию, США, ЕС, Японию на протяжении уже многих лет ищут пути использования энергии из космоса. В прошлом году специалисты российской ракетно-космической корпорации "Энергия" предложили реализовать орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями.

В 1990-е годы Россия реализовывала амбициозную программу экспериментов с размещением больших "зеркал" или специальных отражателей в космосе под общим названием "Знамя". Данные объекты должны были отражать солнечный свет и освещать земную поверхность. Первый эксперимент "Знамя 2" в 1992-1993 годах был успешным, однако после неудачи усовершенствованного "солнечного зеркала" "Знамя 2,5" в 1999 году проект был закрыт.

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Космос
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Иванов
А другие страны они спросили надо ли им это? И еще не известно как отразиться это на растениях и животных.
08:07
19.10.2018
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