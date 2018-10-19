Скафандр "Мечта" создадут из рисунков больных раком Красноярцев

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Взрослые и дети, столкнувшиеся с онкологическими заболеваниями, смогут в пятницу в Красноярске вместе с космонавтом Николаем Тихоновым принять участие в международном арт-проекте "Скафандр" и нарисовать свои рисунки для создания скафандра "Мечта", символизирующего полное выздоровление, сообщают организаторы акции.

Каждый год в России выявляются онкологические заболевания у тысяч маленьких пациентов. Это ставит перед врачами не только медицинские, но и социальные проблемы. Во время болезни дети становятся более уязвимыми, появляется чувство тревоги и неуверенность в себе. Поэтому наряду с медикаментозными препаратами, в борьбе за жизни детей используют различные методики, в том числе арт-терапию.

В связи с этим общественное движение Unity при активном участии государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", научно-производственного предприятия "Звезда" и ведущего российского ракетно-космического предприятия РКК "Энергия" реализует в России международный проект "Скафандр".

"В этом году впервые за всю историю проекта возможность отправить свой рисунок в космос смогут жители Красноярска… Скафандр будет сшит из рисунков детей и взрослых, столкнувшихся с онкологическим заболеванием. Как известно, мечта, достигшая звезд, обязательно сбудется. А самая заветная мечта наших маленьких художников, их родителей и врачей – полное выздоровление", — говорится в сообщении.

По данным организаторов, вместе с художниками рисовать и мечтать с маленькими пациентами будет космонавт Николай Тихонов. Теплое обращение для участников проекта с пожеланиями выздоровления также записали космонавты с Международной Космической Станции – Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

Идея создания скафандра из рисунков онкологических пациентов родилась в процессе сотрудничества астронавта Николь Стотт и художника Йена Сайен (США) в 2015 году. За время существования проекта было создано несколько скафандров. В августе 2018 года в Университетском госпитале Женевы состоялся старт проекта по созданию специального скафандра для космонавтов "Мечта".

С октября по декабрь 2018 года проект продолжит свое странствие по Великобритании, Франции, Германии и России, в частности в Красноярске 19 октября. Акция пройдет в Красноярском краевом клиническом центре охраны и детства.