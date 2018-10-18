Пуск ракеты "Союз" запланирован на 25-26 октября, сообщил источник

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Первый пуск ракеты-носителя семейства "Союз" после произошедшей 11 октября аварии состоится 25-26 октября, он будет проведен с космодрома Плесецк, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Пуск планируется на 25-26 октября", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это будет пуск ракеты "Союз-2.1б" в интересах военного ведомства с космодрома Плесецк. Следующий запуск состоится 3 ноября. На орбиту с помощью ракеты "Союз-2.1б" будет запущен спутник "Глонасс-М". "Работы по подготовке ракет продолжаются", — сказал собеседник агентства.

На 7 ноября запланирован запуск с космодрома Куру ракеты "Союз-СТ" с метеоспутником MetOp-C.

"На середину ноября намечен запуск грузового корабля "Прогресс МС-10" на ракете "Союз-ФГ". После этого, в первых числах декабря планируется провести пилотируемый запуск "Союза МС-11", — напомнил собеседник агентства.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.