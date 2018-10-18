Технологии сборки ракет "Союз" устарели, считает эксперт

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Искать виновных за некачественную сборку ракеты "Союз-ФГ" на Байконуре, возможно, бесполезно, поскольку технологии и процесс сборки блоков носителя устарели, полагает генеральный директор компании "КосмоКурс", ранее занимавшийся разработкой ракеты "Ангара", Павел Пушкин.

Неделю назад, 11 октября, произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что авария "Союза-ФГ" могла произойти из-за повреждения, нанесенного во время окончательной сборки ракеты на космодроме Байконур. В Роскосмосе считают эту версию, как и все остальные версии, слухами и домыслами.

"Если это действительно так, возможно, что и не виноваты сборщики, просто процесс так построен. Тут виновных искать может быть и нельзя, потому что ракета на заре космонавтики еще делалась и там автоматических методов при сборке не применяется", — сказал Пушкин.

Он рассказал, что боковые блоки ракеты "Союз" по монтажно-испытательному корпусу перемещает специальный кран, которым управляют дистанционно. Оператор должен везти ступень очень мягко. При этом в сборке ракеты занято очень много людей, а автоматические методы сборки не применяются.

"Это уникальная ракета, которая собирается на коленке и при этом летает. Нас учили так не проектировать", — сказал эксперт.

В новых ракетах, рассказал Пушкин, например, при сборке ракеты "Ангара", используются специальные тележки с мягким ходом движения, которые подвозят боковые блоки к центральному, чтобы избежать механических повреждений. "Здесь и винить некого (в ситуации с "Союзом"- ред.). Новые ракеты уже не предусматривают возможности сборки краном", — сказал он.

В то же время, учитывая, что ракеты "Союз" продолжат эксплуатироваться и далее, эксперт не исключил, что в будущем возможно повторение подобной ситуации. "Такое тоже возможно", — отметил он.