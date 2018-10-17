В "Роскосмосе" рассказали, когда начнется новый набор в космонавты

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 17 окт — РИА Новости. Новый отбор в российский отряд космонавтов начнется в ближайшее время и завершится весной, сообщил журналистам в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Весной следующего года они (космонавты, набранные в отряд в 2018 году) завершат свою подготовку, и мы надеемся, что к этому времени мы завершим и отбор следующего отряда", — сказал он на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Последний набор в отряд космонавтов начался в марте прошлого года. К подаче документов допускались все желающие, но приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием.

Итоги огласили 10 августа: отбор прошли восемь человек — Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Тогда же в "Роскосмосе" заявили, что новый отбор будет объявлен в ближайшее время, а набирать теперь будут "меньше, но чаще".