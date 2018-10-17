В "Роскосмосе" рассказали о планируемых пусках ракет "Союз"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Три пуска ракет семейства "Союз" будут проведены прежде, чем состоится запуск носителя "Союза-ФГ" с космонавтами, рассказал журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

По его словам, перед пилотируемым пуском нужен хотя бы один тестовый беспилотный запуск.

"У нас на данный момент планируется до следующего пилотируемого полета, который планируется на начало декабря, по крайней мере три пуска — пуск с космодрома Куру, пуск беспилотного аппарата и пуск корабля "Прогресс"", — сказал он на пресс-конференции в Звездном городке.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.