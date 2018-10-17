Экипаж аварийного "Союза" готов продолжать полеты в космос, заявил Овчинин

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 17 окт — РИА Новости. Экипаж аварийного "Союза МС-10" готов продолжать дальнейшие полеты в космос, сообщил журналистам в среду российский космонавт, командир корабля Алексей Овчинин.

"Самочувствие экипажа хорошее. Экипаж готов продолжать дальнейшие космические полеты", — сказал он на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.