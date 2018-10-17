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Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев и космонавт Алексей Овчинин обсуждают возможные причины неудачного запуска "Союз-МС-10".

Авария при старте "Союза" произошла 11 октября. Ракета-носитель не смогла вывести на орбиту космический корабль с новым экипажем МКС.

На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они эвакуировались на Землю в спасательной капсуле.

Это первая авария в пилотируемой космонавтике в истории современной России. В последний раз аналогичная ситуация произошла в 1983 году.