Астронавт Ник Хейг рассказал о том, как Рогозин согрел его курткой

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Астронавт НАСА Ник Хейг рассказал, что по прибытии в Звездный городок после экстренной посадки из-за аварии "Союза" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин согрел его курткой с собственного плеча.

"Я летел с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и он увидел, что на улице холодно и у меня нет куртки. Он снял с себя куртку и дал мне", — рассказал астронавт во вторник в ходе организованной НАСА и показанной на сайте ведомства беседы с журналистами.

Он пояснил, что "не планировал вернуться (в Звездный городок) таким образом и не был к этому готов, у меня не было нужной одежды, но в Москве уже начинает холодать".

"Они (русские) глубоко привержены тому, чтобы обеспечить безопасность экипажа… Они привержены тому, чтобы обеспечить, что мы были здоровы и в безопасности. И у меня нет совершенно никаких причин сомневаться в этом", — подчеркнул Хейг.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.