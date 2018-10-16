В "Роскосмосе" рассказали, когда на МКС отправят следующий экипаж

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следующий экипаж отправится на Международную космическую станцию в первых числах декабря, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

До аварии ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" запуск следующего корабля планировался 20 декабря.

"Следующий полет планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет — в первых числах декабря полетит тот экипаж, который планировался", —сказал Крикалев телеканалу RT.

По его словам, тот экипаж, который сейчас находится на МКС, там немного задержится для того, чтобы "пересменка была более длинная".

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.